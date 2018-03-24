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Эксперт объяснил, как изменится стоимость аренды жилья

Эксперт объяснил, как изменится стоимость аренды жилья

Стоимость аренды квартиры в больших городах Украины с 6 тыс. грн может вырасти до 6,9 тыс. грн.

По данным Ассоциации экспертов недвижимости, на повышение цен повлияют стабилизация экономической ситуации, рост зарплат и окончания отопительного сезона.

“В тех экономических условиях, которые имеются сейчас, аренда жилья подорожает в пределах 10-15%. Так исторически сложилось, что подорожание откладывают на лето”, – говорит руководитель аналитического комитета ассоциации Эдуард Бразас.

Заметно цены вырастут в августе. Однако уже по окончании отопительного сезона часть арендодателей пересмотрит стоимость аренды недвижимости.

По словам эксперта, из-за высокой стоимости тепла аренда редко дорожает во время отопительного сезона. Поэтому за сезон аккумулируется “отложенное подорожание”.

Украинцы, проживающие в крупных городах, ежемесячно отдают за квартиру 80% от зарплаты. В Одессе аренда 2-комнатной квартиры стоит 10 тыс. грн. Во Львове молодая семья снимает 2-комнатную квартиру без евроремонта и с голыми стенами по 4950 грн в месяц. В то же время в Венгрии, Словакии или Польше аренда будет стоить менее половины месячной зарплаты.

По материалам Обозреватель
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