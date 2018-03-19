Украина будет измерять объемы газа по стандартам ЕС

“Укртрансгаз” готовится к переходу на европейские измерительные стандарты, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

“На этой неделе наши метрологи приняли участие в первом заседании Совета стандартизации и метрологии нефтегазового комплекса”, — сказано в сообщении “Укртрансгаза”.

В компании отметили, что Украина должна перейти от старых советских стандартов к новым, принятым в странах ЕС.

Например, если сейчас газ измеряется в кубических метрах, то в будущем произойдет переход на энергетические единицы — в МДж или кВт*ч, или Гкал.

Для этого “Укртрансгазу” необходимо ввести новые технологические регламенты и модернизировать оборудование в соответствии с новыми стандартами.