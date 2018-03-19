ID-паспорт: сколько стоит и как оформить

Более двух лет назад, в январе 2016-го, в Украине начали выдавать ID-паспорта. Документ имеет вид пластиковой карты с чипом, на котором хранятся биометрические данные владельца, в частности, цифровая фотография и подпись.

Карточка содержит номер и серию паспорта, данные о месте регистрации и проживания, семейном положении и детях – то есть такую ​​же информацию, как и на страницах бумажного документа. Кроме того, в паспорт заносится налоговый номер.

Как сообщает Центр общественного мониторинга и контроля, внутренний паспорт в виде ID-карты выдают всем гражданам, достигшим 14-летнего возраста. Что касается остальных украинцев, то заменить паспорт-книжечку на ID-карту могут только те, кому исполнилось 25 и 45 лет. Они могут выбрать новый документ вместо вклеивания фотографии в старый паспорт.

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Также основанием для выдачи ID-карты является вынужденная замена паспорта: в связи с изменением фамилии после заключения брака, вследствие кражи, потери или порчи документа.

В противном случае просто прийти и заменить действующий паспорт старого образца нельзя.

Оформить ID-паспорт можно в отделении ДМС по зарегистрированному месту жительства или в любом Центре предоставления административных услуг.

Для того, чтобы оформить первый паспорт в виде ID-карты, нужно представить свидетельство о рождении, паспорта обоих родителей или другие документы, подтверждающие гражданство Украины. Лица, желающие заменить бумажный паспорт на ID, должны предоставить паспорт, подлежащий обмену, и идентификационный код.

Также понадобятся документы, подтверждающие дополнительную переменную информацию, которая вносится в ID-карту: справка о месте регистрации, свидетельство о рождении детей, о браке или разводе, свидетельство о смене имени. Переселенцам нужно будет предоставить справку о постановке на учет внутренне перемещенных лиц.

В 14 лет ID-карта выдается бесплатно, в случае замены старого документа придется заплатить административный сбор в размере 279 грн. По данным ГМС, срок изготовления паспорта составляет 20 рабочих дней со дня подачи документов.

Также можно выбрать ускоренную процедуру сроком 10 дней, за которую придется заплатить 366 грн.

Стоит отметить, что ID-карта, которая выдается в 14 лет, будет действовать 4 года, с 18 лет документ выдается на 10 лет.