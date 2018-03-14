Без талонов и медкарт: врачей избавили от рутинной бумажной работы

Врачей избавили от необходимости заполнять и хранить кипы бумаг по пациентам. С 13 марта этого года в силу вступил Приказ МОЗ Украины №157, который отменяет сразу семь форм отчетной документации и упрощает жизнь не только врачам, но и пациентам.

Согласно новому распоряжению, действие теряют формы:

№ 025-2/о «Талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов»;

№ 030/о «Контрольная карта диспансерного наблюдения»;

№ 025-3/о «Медкарта студента № __»;

№ 025-4/о «Талон на прием к врачу»;

№ 025-6/о «Талон амбулаторного пациента»;

№ 026/у «Медкарта ребенка (для школьников и дошкольников);

Теперь для поступления в школу или детсад медкарта ребенка уже не нужна и требовать ее не имеют права.

Медкарты студентам также теперь вне закона. Вместо них нужно завести обычную амбулаторную карту. Как и остальные пациенты, студенты выберут себе семейного врача или терапевта по месту фактического проживания, подпишут с ним декларацию и получат все необходимое лечение и справки. А студенческие поликлиники будут конкурировать за пациентов на общих условиях.

Отменена и контрольная карта диспансерного наблюдения (регулярный обзор здоровых людей). Вместо этого, с середины года пациенты из групп риска будут проходить регулярные скрининговые осмотры.

Ликвидируется также Книга записи вызовов врачей на дом. Теперь врач не обязан отчитываться о посещении всех пациентов, которые обратились в регистратуру. Пациент и врач смогут связаться друг с другом по телефону, и в процессе разговора решить, необходим ли визит.

Вся отчетность о приемах, проведенных врачом, сводится к 4 цифрам в день: общее количество обращений взрослых и детей и количество посещений взрослых и детей дома. Эти сведения фиксируются в сокращенной в три раза форме № 039/у.

Как показывает практика, для учета одного визита пациента в медучреждении необходимо было заполнить 5-10 различных бумажных документов (данные в которых часто дублировались), заверить все это подписями и печатями. Например, обычный талон амбулаторного пациента (025-6/о) имел почти 40 полей для заполнения. Не говоря уже о том, что потом все данные нужно было вручную вбивать в компьютер.

Чтобы понять масштабы проблемы, в Минздраве подсчитали, что количество визитов пациентов в амбулаторные медучреждения в Украине достигает сотен миллионов ежегодно.