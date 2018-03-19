Из-за дефицита наличных в Венесуэле города начали выпускать свои валюты

В Венесуэле из-за гиперинфляции и дефицита официальных денег начали появляться “мини-центральные банки” в разных городах, которые выпускают местную валюту.

Так, председатель финансового комитета национального собрания страны Хосе Герра опубликовал фото одной из таких валют, выпущенных в городе Елорза.

По его словам, деньги печатает местная мэрия, чтобы покрыть дефицит официальной валюты, вызванного гиперинфляцией в стране.

Недавно комисия по финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы сообщила, что уровень накопленной инфляции в стране с февраля 2017 по февраль 2018 года превысил 6000%.

В докладе парламентской комиссии указывается, что только в феврале этого года уровень инфляции достиг 80%, а с декабря 2017 года по февраль текущего года превысил 231%.

Ранее сообщалось, что Венесуэла оказалась на грани гуманитарной катастрофы на фоне экономической политики властей страны. Именно она способствовала обесцениванию местной валюты – боливара, а также гиперинфляции, которая составила более 4000% в накопленном виде.

Таким образом, критическая ситуация в Венесуэле угрожает перерасти в полномасштабную рецессию, которая, в свою очередь, способна трансформироваться в гуманитарную катастрофу. Супербыстрое падение боливара — наглядный пример этого кризиса.