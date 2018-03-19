Стало известно, как будет выглядеть новая Нива

АвтоВАЗ давно вел работы над новой Нивой, но управляющий заводом альянс Renault-Nissan закрыл разработку собственной платформы: LADA 4×4 NG (New Generation) будет построена на логановской «тележке» B0. Многие поклонники легендарного внедорожника стали высказывать обеспокоенность. Любители ВАЗовской техники боялись, что новая Нива станет попросту перелицованным Дастером.

Но в своем интервью главный дизайнер компании «АвтоВАЗ» Стив Маттин сообщил, что повода для такого беспокойства нет: «Очень важно иметь некие связующие элементы, которые роднят машину с автомобилем прошлого поколения. Сегодня у LADA 4×4 яркий имидж. Есть некие запоминающиеся специфические элементы. Естественно, в будущем 4×4 постараемся сделать так, чтобы эти яркие элементы, известные сегодня, были узнаваемы в новой модели», – заявил Маттин.

Стив заверил, что несмотря на то, что модель будет абсолютно новой, она максимально сохранит дух нынешней модели и её основные достоинства: «Конечно, нет. LADA останется LADA. Очень активно работаем над этой моделью. Эта машина – икона для “АвтоВАЗа” и такой она и останется. И в будущем останется очень важным автомобилем для бренда, как и сегодня. Конечно, модель придется однажды поменять. LADA 4×4 в настоящее время более 40 лет. Постоянно обновлять ее невозможно», – считает Стив.

По поводу сроков и подробных технических характеристик производитель пока сохраняет тайну. Впрочем, из разных источников поступает информация, что машина встанет на конвейер в 2021 году, а в рамках Московского автосалона 2018 покажут концепт нового внедорожника.