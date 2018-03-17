Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 41 0

Во Франции пекаря оштрафовали за отказ от выходных

Во Франции пекаря оштрафовали за отказ от выходных

Французского пекаря Седрика Вайвре оштрафовали на 3 тыс. евро за то, что его пекарня летом 2017 года работала без выходных.

Об этом пишет Independent.

Отмечается, что 41-летний пекарь таким образом нарушил трудовое законодательство страны. Сам Вайвре сообщил, что его пекарня работала сем дней в неделю, чтобы обслуживать туристов в городе Лусиньи-сюр-Барс.

Жители города и мэр Кристиан Бранли встали на защиту пекаря.

“В туристической зоне важно, чтобы мы работали ежедневно в течение лета. Здесь нет ничего хуже, чем закрытые магазины”, – объяснил мэр.

Около 2,5 тыс. человек подписали ходатайство в поддержку пекаря.

Сам пекарь еще надеется, что штраф будет снижен или отменен.

По материалам The Independent
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018