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НБУ собирает информацию о дефолтах в украинских банках

НБУ собирает информацию о дефолтах в украинских банках

Нацбанк обеспокоился состоянием кредитных портфелей финучреждений и их потерями при переходе на международные стандарты финансовой отчетности 9-го поколения. Чтобы правильно оценить проблемы, которые могут возникнуть в связи с этим в банковской системе, регулятор телеграммой №32-0010/13805 запросил у подопечных соответствующие данные.

«С целью обобщения информации по банковской системе по группировке кредитов, предоставленных физическим и юридическим лицам, и параметров ожидаемых убытков в соответствии с требованиями МСФО 9 просим заполнить анкету», — говорится в ней.

Анкета, надо сказать, детальная. НБУ собирается информацию по видам займов: на покупку жилья, покупку транспортных средств, потребительские кредиты, кредитные карты, кредиты малому бизнесу. Просит оценить возможность дефолта по ним и рассчитать потери банка от него.

У банков есть месяц на подготовку этого отчета: Нацбанк потребовал отправить ему всю информацию до 16 апреля.

Интересно, что ранее нацбанковские чиновники уверяли общественность в том, украинская банковская система сможет безболезненно перейти на МСФО 9. Что некоторым банкам лишь единожды придется несколько нарастить свои капиталы, после чего не предвещается существенных проблем. А из контекста последнего запроса чиновников следует, что у них было недостаточно сведений для сколько-нибудь объективных выводов, и что прогнозы были голословными.

По материалам УБР
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