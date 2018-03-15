ГФС пресекла контрабанду драгоценных камней (фото)

В международной посылке обнаружены бриллианты, рубины, топазы, опалы, сапфиры и другие драгоценности. Работники Межрегиональной таможни ГФС пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Украины драгоценных камней.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В рамках внеочередного контроля международных почтовых отправлений сотрудники службы прибыли на таможенный пост “Специализированный “Киевской городской таможни ГФС”.

При проведении контрольных мероприятий в одной из посылок, в которой находились одежда и автозапчасти, работниками таможни были выявлены камни различной формы и цвета, которые были скрыты от таможенного контроля внутри автозапчастей.