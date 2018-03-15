В Киевсовете хотят отмены перехода на летнее время

Комиссия Киевского городского совета согласовала проект решения об обращении к правительству об отмене перехода на летнее время. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

“Депутаты во время заседания постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной защиты согласовали проект решения об обращении к Кабинету Министров о пересмотре целесообразности существующего порядка исчисления времени на территории Украины (введение и отмена перехода на летнее время)”, — говорится в сообщении.

В Киевсовете считают, что ежегодный перевод часов вызывает так называемый часовой стресс и негативно влияет на психологическое и физическое состояние человека. “В такие переходные периоды многие украинцы жалуются на плохое самочувствие, ведь даже незначительное смещение времени нарушает работу биологических часов. Как следствие — повышенная чувствительность и эмоциональность, нарушение сна и обострение хронических заболеваний. Поэтому в Киевсовете ставят под сомнение целесообразность перехода на летнее время”, — подчеркивается в тексте.

Проект решения будет рассматриваться на пленарном заседании Киевсовета.

Отметим, в ночь на последнее воскресенье марта, с 25 на 26 число, Украина перейдет на летнее время — в 03:00 стрелки часов переведут на один час вперед.