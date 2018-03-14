«Укргидрометцентр» поймали на майнинге криптовалют - СМИ

Официальный сайт украинского гидрометеорологического центра майнил криптовалюту – в коде сайта обнаружена программа для майнинга CoinHive. Этот скрипт использует мощность компьютеров пользователей сайта для майнинга криптовалюты.

Наличие скрипта даже не пытаются скрыть. Код майнера можно увидеть, просто открыв HTML-код сайта, на 35-й строчке.



Пока неизвестно, сайт Гидрометцентра подвергся хакерской атаке или это дело рук технических работников сайта.



Напомним, что в прошлом году в недействующем бассейне института электросварки имени Патона в Киеве правоохранители нашли теневой цех по майнингу криптовалюты Bitcoin, состоящий из 200 компьютеров.