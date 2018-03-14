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Американцы "нападают" на самоуправляемые автомобили

Американцы "нападают" на самоуправляемые автомобили

Жители Калифорнии умышленно наносят повреждения робомобилям, руководствуясь желанием предотвратить развитие технологий.

Аварии с самоуправляемыми автомобилями случаются, но, как показывает статистика, чаще всего робомобили попадают в ДТП не по своей вине, а по вине водителей других транспортных средств.

Как следует из недавнего отчета департамента автотранспорта Калифорнии, по меньшей мере два из шести столкновений с участием робомобилей, произошедших с начала года, были специально инициированы людьми.

Один из инцидентов произошел 10 января. Неизвестный в районе Мишн Дистрикт (Сан-Франциско) перебежал дорогу на красный свет и с криками набросился на самоуправляемый Chevrolet Cruz, который остановился перед пешеходом на переходе.

Нападающий врезался в заднюю часть авто, в результате чего была разбита левая задняя фара.

Второй случай, датированный 28 января, тоже произошел в Сан-Франциско и тоже с Chevrolet Cruz.

Как сообщается, водитель такси вышел из своей машины, подошел к автономному автомобилю, остановившемуся позади такси, и ударил по левому пассажирскому окну. От удара на стекле остались царапины.

В обоих случаях обращений в полицию не было.

При этом уточняется, что в момент нападений за рулем автомобилей находились водители, как того требует закон Калифорнии.

Впрочем, в ближайшем будущем требование обязательного наличия водителя при тестировании автономных автомобилей на дорогах общего пользования в Калифорнии должно быть отменено.

По материалам ITC.ua
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