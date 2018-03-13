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Вирусы-вымогатели в среднем требуют $5000 выкупа

Вирусы-вымогатели в среднем требуют $5000 выкупа

Большинство приманок для пользователей – это письма от “одиноких девушек” с сайтов для взрослых. Подобные вирусы занимают две трети преступного рынка.

Количество жертв вирусов-вымогателей увеличилось на 59% за прошедший год, а средняя сумма выкупа достигла 5000 долларов. Об этом сообщается в отчете компании McAfee, которая занимается антивирусами.

Как отмечается, большинство приманок для пользователей – письма от “одиноких девушек” с сайтов для взрослых.

Согласно данным аналитиков компании, практически все вирусы-вымогатели распространяются с помощью двух спам-ботнетов – Necurs и Gamut. Обе схемы построены на системе компьютеров, зараженных вредоносными программами.

Первый занимает две трети преступного рынка: основными рекламными приманками для жертв в его системе работы являются “одинокие девушки”, которые обычно заманивают завсегдатаев порталов с эротическим контентом. Gamut захватывает посторонние системы для рассылки спама, содержащего набор фишинговых объявлений о товарных предложениях.

Несмотря на то, что общее количество вымогателей сократилось, их активность растет: с начала 2016 года количество жертв увеличилось в два с половиной раза. Основной скачок этого показателя пришелся на четвертый квартал – плюс 35% по сравнению с предыдущим периодом.

Аналитики предупреждают, что средняя цена выкупа продолжит расти. В условиях распространения вирусов-майнеров, использующих мощности зараженных машин, киберпреступники, которые хотят получить реальные деньги, готовы повышать ставки.

По материалам Корреспондент.net
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