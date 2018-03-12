Требование европейского уровня зарплаты на Арселоре назвали давлением на компанию

На ПАО «Арселормиттал Кривой Рог» собираются повысить зарплату, хотя при этом заявляют, что требование установить на отдельном предприятии в Кривом Роге европейский уровень зарплаты – это давление на компанию.
Об этом сообщил генеральный директор ПАО Парамжит Калон, проинформировали в пресс-службе предприятия.
«ПАО «Арселормиттал Кривой Рог» заявляет, что заинтересовано в повышении зарплаты своим работникам. Однако напоминает, что украинский рынок труда сегодня находится в неравных конкурентных условиях, уровень зарплат на котором значительно ниже восточноевропейского. Это не только проблема отдельно взятого предприятия, но и всей украинской промышленности. Очевидно, что требование установить на отдельном предприятии в Кривом Роге европейский уровень зарплаты – это давление на компанию и манипуляция общественным мнением», – говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что сейчас специалисты предприятия уже приступили к выравниванию зарплат в рамках единого грейда для обеспечения внутренней справедливости оплаты труда.
Параллельно с этим они проводят расчет методики повышения заработной платы. Фокус будет сделан на каждую профессию с приоритетом на те категории работников, уровень зарплат которых ниже. Как только завершится внутренний пересмотр окладов, руководство компании проинформирует о принципах повышения зарплат в 2018 году.
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