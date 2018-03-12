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Требование европейского уровня зарплаты на Арселоре назвали давлением на компанию

Требование европейского уровня зарплаты на Арселоре назвали давлением на компанию

На ПАО «Арселормиттал Кривой Рог» собираются повысить зарплату, хотя при этом заявляют, что требование установить на отдельном предприятии в Кривом Роге европейский уровень зарплаты – это давление на компанию.

Об этом сообщил генеральный директор ПАО Парамжит Калон, проинформировали в пресс-службе предприятия.

«ПАО «Арселормиттал Кривой Рог» заявляет, что заинтересовано в повышении зарплаты своим работникам. Однако напоминает, что украинский рынок труда сегодня находится в неравных конкурентных условиях, уровень зарплат на котором значительно ниже восточноевропейского. Это не только проблема отдельно взятого предприятия, но и всей украинской промышленности. Очевидно, что требование установить на отдельном предприятии в Кривом Роге европейский уровень зарплаты – это давление на компанию и манипуляция общественным мнением», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сейчас специалисты предприятия уже приступили к выравниванию зарплат в рамках единого грейда для обеспечения внутренней справедливости оплаты труда.

Параллельно с этим они проводят расчет методики повышения заработной платы. Фокус будет сделан на каждую профессию с приоритетом на те категории работников, уровень зарплат которых ниже. Как только завершится внутренний пересмотр окладов, руководство компании проинформирует о принципах повышения зарплат в 2018 году.

По материалам УКРИНФОРМ
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