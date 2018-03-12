АЗС существенно снизили цены на топливо

В период с 10 по 12 марта национальные сети АЗС WOG, OKKO и Shell снизили стоимость бензинов и ДТ на 30 коп./л — 1,5 грн/л. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.
Так, на АЗС ОККО «обычние» бензины и ДТ подешевели на 50 коп./л до: А–92 – 30,49 грн/л, А–95 – 31,49 грн/л, ДТ – 28,99 грн/л. В свою очередь, премиальный бензин А-95 Pulls уменьшился в цене на 50 коп./л до — 32,49 грн/л, а ДТ Pulls — на 1 грн/л до — 30,49 грн/л.
На заправках WOG стоимость топлива также показала снижение до: А–92 – 30,45 грн/л, А–95 – 31,45 грн/л, ДТ — 28,95 грн/л. Премиальный А-95 Mustang также подешевел на 50 коп./л до — 32,45 грн/л, а ДТ Mustang — на 1,5 грн/л до — 29,95 грн/л.
На заправках Shell стандартная линейка топлива уменьшилась в цене на 30 коп./л до: А-92 – 30,49 грн/л, А-95 – 31,49 грн/л, ДТ – 28,99. Премиальный А-95 V-Power также снизился на 30 коп./л до — 33,69 грн/л, а ДТ V-Power – на 80 коп.л/ до — 31,99 грн/л.
Отметим, что на заправках SOCAR премиальное ДТ Nano подешевело на 1,0 грн/л до 30,49 грн/л, а на «БРСМ-Нафта» «обычное» ДТ снизилось на 20 коп./л – до 26,79 грн/л.
Кроме национальных операторов цены на АЗС снижались и в регионах. Так на АЗС Marshal, Neftek, «Катрал Юг», Gas Point, «Народна» стоимость бензинов и ДТ показала уменьшение на 10-50 коп./л.
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