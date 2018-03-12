Китай намерен сделать юань мировой валютой

По словам главы Народного банка КНР Чжоу Сяочуаня, цель Пекина — использовать национальную валюту в международных финансовых операциях и инвестициях.

Также Китай планирует открыть свой финансовый рынок, передает Finclub со ссылкой на “Росбалт”.

“Что касается дальнейшей роли правительства или ЦБ в интернационализации юаня, то, на мой взгляд, можно наладить коммуникацию между внутренним и международными рынками капитала”, — добавил Чжоу Сяочуань.

Отметим, в ноябре 2015 года юань по решению МВФ был включен в корзину SDR, куда входят доллар, евро, фунт стерлингов и иена.