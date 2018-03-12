Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 289 0

Китай намерен сделать юань мировой валютой

Китай намерен сделать юань мировой валютой

По словам главы Народного банка КНР Чжоу Сяочуаня, цель Пекина — использовать национальную валюту в международных финансовых операциях и инвестициях.

Также Китай планирует открыть свой финансовый рынок, передает Finclub со ссылкой на “Росбалт”.

“Что касается дальнейшей роли правительства или ЦБ в интернационализации юаня, то, на мой взгляд, можно наладить коммуникацию между внутренним и международными рынками капитала”, — добавил Чжоу Сяочуань.

Отметим, в ноябре 2015 года юань по решению МВФ был включен в корзину SDR, куда входят доллар, евро, фунт стерлингов и иена.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018