Китай намерен сделать юань мировой валютой

По словам главы Народного банка КНР Чжоу Сяочуаня, цель Пекина — использовать национальную валюту в международных финансовых операциях и инвестициях.
Также Китай планирует открыть свой финансовый рынок, передает Finclub со ссылкой на “Росбалт”.
“Что касается дальнейшей роли правительства или ЦБ в интернационализации юаня, то, на мой взгляд, можно наладить коммуникацию между внутренним и международными рынками капитала”, — добавил Чжоу Сяочуань.
Отметим, в ноябре 2015 года юань по решению МВФ был включен в корзину SDR, куда входят доллар, евро, фунт стерлингов и иена.
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