МВФ: цены на газ - главный приоритет

Цена на газ для домохозяйств должна быть такой же, которую платят импортеры, поскольку разные цены на газ, одновременно действующие на рынке, становятся причиной коррупции.

Об этом в интервью журналу “Новое время” заявил Йоста Люнгман, представитель МВФ в Украине.

По его словам за последние четыре года Украина провела много реформ, и существенная их часть прошла в сложные 2014-2015 годы, когда экономика сокращалась, финансовый рынок лихорадило от нестабильности, а гривня резко девальвировала.

Кроме того, на востоке страны – военный конфликт.

“Несмотря на такие сложные обстоятельства, Украина сумела достичь существенного прогресса во многих реформах. Сейчас ситуация иная – стало лучше. Экономика стабилизировалась, это создает условия, чтобы продолжить работу, начатую в 2014–2015 годах”, – отметил Люнгман.

Финансист подчеркнул, что сейчас важно сфокусироваться на структурных реформах и экономическом росте, который дал бы возможность повысить зарплаты и жизненные стандарты.

Он выразил убеждение, что до парламентских и президентских выборов, больше года, поэтому “для реформ достаточно времени”.

“Можем говорить о более высоком росте в 2018-м, предпосылки которого заложены в том числе и в 2017 году. Однако даже рост в 3–3,5% недостаточен для того, чтобы у украинцев реально выросло качество жизни, а страна догнала своих западных соседей. Украина в 2014-2015 годах потеряла почти 20% ВВП, и это нужно восстановить”, – подчеркнул глава МВФ в Украине.

“Озвучу уже приведенный мною раньше аргумент: рост зарплат должен происходить пропорционально росту продуктивности. Если же зарплаты будут расти, а продуктивность нет, то это никак не будет способствовать созданию стабильной экономической среды в Украине”, – отметил Люнгман.

Справка Finance.ua:

17 января премьер-министр Гройсман заверил, что не позволит увеличить цены на газ для домохозяйств.