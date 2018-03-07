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Трамп пригрозил Европе "драконовскими" пошлинами на авто

Трамп пригрозил Европе "драконовскими" пошлинами на авто

США могут ввести пошлину в размере 25% на импорт автомобилей из стран Европейского Союза. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, пишет Сегодня.

“Они (европейцы, – Ред.) сделали все, чтобы нам стало невозможно вести с ними бизнес, однако они все равно продолжают поставлять свои автомобили и все остальное в США. … Они могут делать все что угодно, но если они продолжат, мы введем большие пошлины в размере 25% на их автомобили. Поверьте мне, они так долго не продержатся”, – цитирует Трампа Reuters.

Ранее Трамп уже заявлял о возможном введении пошлин на автомобили из Европы. Президент США уверен, что Евросоюз мешает США продавать свои автомобили в европейских странах.

Напомним, в мире уже разгорелся скандал из-за желания Трампа ввести пошлины на сталь и алюминий. Из-за разногласий по этому вопросу от президента США уходит его экономический советник Гэри Кон. По данным СМИ, он пытался организовать встречу президента с главами американских компаний из отраслей, зависящих от поставок металлов и сплавов, чтобы не допустить введения пошлин или хотя бы смягчить их воздействие.

Отставка Кона еще больше снижает вероятность того, что администрация Трампа смягчит свою позицию в отношении пошлин, введение которых, по данным ВТО, может инициировать торговую войну.

По материалам Сегодня
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