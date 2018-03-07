Данилюк рассказал, как Украина использует деньги МВФ

Украина рассчитывает получить от Международного валютного фонда пятый транш в размере 1,9 миллиарда долларов. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк.
Он отметил, что согласно программе макрофинансовой помощи от МВФ Украина может в этом году получить еще один транш кроме ожидаемых 1,9 миллиарда долларов.
“Из 17,5 миллиарда долларов программы мы состоянию на сейчас получили 8,5 миллиарда. Следующий транш должен быть около 1,9 миллиарда долларов. Это оставляет возможность для еще одного транша в этом году. Такие планы. Надеюсь, что это будет сделано. Гораздо важнее было бы, если говорить глобально, первый раз в истории Украины успешно завершить программу МВФ – ее срок заканчивается в марте следующего года”, – сказал глава Минфина.
По его словам, все деньги, которые Украина получает от МВФ, идут в резервы Национального банка с целью укрепления гривны.
“Если говорить с позиции Министерства финансов, нам важнее не количество и даже не сумма траншей, а прогресс в программе. Ни копейки из тех денег, которые привлекаются по программе МВФ, не идет на финансирование бюджета. Эти деньги идут в резервы Национального банка на укрепление национальной валюты. Чем больше резервы, тем стабильнее национальная валюта. Плюс, чем больше мы демонстрируем прогресс, а он измеряется решениями о выделении траншей, то тем сильнее сигнал для тех, кто интересуется инвестированием в страну, что мы успешно продвигаемся по программе реформ”, – объяснил Данилюк.
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