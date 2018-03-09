Бывший главный экономист МВФ: Bitcoin подешевеет до 100 долларов

Бывший главный экономист Международного валютного фонда Кеннет Рогофф считает, что биткоин не сможет выдержать давление со стороны правительств крупных государств и в будущем его курс значительно снизится.

По словам специалиста, через десять лет биткоин будет торговаться на уровне 100 долларов. Экономист отметил, что цена первой криптовалюты начнет снижаться из-за регулирования отрасли правительствами крупных стран.

«Я думаю, что стоимость биткоина составит крошечную часть от того, какая она сейчас. Через десять лет цена в 100 долларов будет намного более вероятной, чем в 100 тысяч», — сказал он в интервью телеканалу CNBC .

Кеннет Рогофф также добавил, что на данный момент практически никто не использует биткоин в качестве платежного средства. Гораздо чаще криптовалюта применяется в преступных целях.

«Если исключить возможность отмывания денег и уклонения от налогов, фактическое использование биткоина в качестве инструмента крайне невелико», — считает экономист.