Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1669 0

Бывший главный экономист МВФ: Bitcoin подешевеет до 100 долларов

Бывший главный экономист МВФ: Bitcoin подешевеет до 100 долларов

Бывший главный экономист Международного валютного фонда Кеннет Рогофф считает, что биткоин не сможет выдержать давление со стороны правительств крупных государств и в будущем его курс значительно снизится.

По словам специалиста, через десять лет биткоин будет торговаться на уровне 100 долларов. Экономист отметил, что цена первой криптовалюты начнет снижаться из-за регулирования отрасли правительствами крупных стран.

«Я думаю, что стоимость биткоина составит крошечную часть от того, какая она сейчас. Через десять лет цена в 100 долларов будет намного более вероятной, чем в 100 тысяч», — сказал он в интервью телеканалу CNBC .

Кеннет Рогофф также добавил, что на данный момент практически никто не использует биткоин в качестве платежного средства. Гораздо чаще криптовалюта применяется в преступных целях.

«Если исключить возможность отмывания денег и уклонения от налогов, фактическое использование биткоина в качестве инструмента крайне невелико», — считает экономист.

По материалам РБК
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018