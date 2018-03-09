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Ученым удалось "перепрограммировать" нейроны мозга

Ученым удалось "перепрограммировать" нейроны мозга

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли продемонстрировали новые грани пластичности мозга. Исследователям удалось натренировать нейроны, которые обрабатывают визуальную информацию, выполнять моторные функции, сообщает Naked science.

В экспериментах на лабораторных крысах авторы использовали интерфейс “мозг – компьютер”. К нейронам из первичной зрительной коры (V1) были подключены 16 микроэлектродов, которые регистрировали активность клеток и передавали эти данные компьютеру.

В зависимости от полученного сигнала он менял высоту звука, так что крыс натренировали менять поведение нейронов, понижая тон и получая за это награду.

Такая активность в норме свойственна моторным, а не сенсорным нейронам.

Опыты показали, что такое обучение определяется поведением нейронов в полосатом теле глубоко в ядрах полушарий головного мозга. Их активность ученые контролировали с помощью оптогенетики, так что при освещении лазером эти клетки не функционировали – и если уже обученные крысы продолжали успешно контролировать нестандартную работу нейронов зрительной коры, то “новички” не развивали эти новые навыки.

По материалам Зеркало Недели
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