С 2009 года Украина недополучила $20 млрд за транзит газа — Витренко

В НАК “Нафтогаз Украины” считают, что тариф на транзит газа по территории Украины согласно контракту с российской компанией “Газпром” занижен в два раза. Об этом заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко, сообщает ICTV.
Как пояснил Витренко, “Нафтогаз” недополучил примерно 20 млрд долларов за недостаточный транзит в 2009-2017 годах.
“Стоимость транзита по территории Украины является заниженной примерно в два раза. Мы попробуем сейчас это доказывать. С 2009 года по настоящее время мы недополучили примерно 20 млрд долларов”, — сказал он.
Кроме того, накануне Витренко сказал, что “Нафтогаз Украины” требует от российского “Газпрома” выплатить компенсацию за переплату в 34% в связи с экстренной закупкой голубого топлива в Европе в марте.
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