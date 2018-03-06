С 2009 года Украина недополучила $20 млрд за транзит газа — Витренко

В НАК “Нафтогаз Украины” считают, что тариф на транзит газа по территории Украины согласно контракту с российской компанией “Газпром” занижен в два раза. Об этом заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко, сообщает ICTV.

Как пояснил Витренко, “Нафтогаз” недополучил примерно 20 млрд долларов за недостаточный транзит в 2009-2017 годах.

“Стоимость транзита по территории Украины является заниженной примерно в два раза. Мы попробуем сейчас это доказывать. С 2009 года по настоящее время мы недополучили примерно 20 млрд долларов”, — сказал он.

Кроме того, накануне Витренко сказал, что “Нафтогаз Украины” требует от российского “Газпрома” выплатить компенсацию за переплату в 34% в связи с экстренной закупкой голубого топлива в Европе в марте.

Справка Finance.ua

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК “Нафтогаз Украины” о компенсации за недопоставленные российским “Газпромом” объемы газа для транзита в сумме 4,63 млрд долларов.

“Газпром” подтвердил, что, согласно решению Стокгольмского арбитража, обязан выплатить НАК “Нафтогаз Украины” $2,56 млрд.