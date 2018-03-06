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Цена нефти Brent поднялась выше 65 долларов за баррель

Цена нефти Brent поднялась выше 65 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 6 марта 2018 года, находится выше отметки в 65 долларов за баррель.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 07:43 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 65,66 доллара за баррель. Это на 0,15% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Отметим, поддержку рынку оказывают данные о сокращении запасов сырья в Кушинге (США), где хранится нефть, которая торгуется на NYMEX. В частности, сообщалось о сокращении объемов нефти до минимального объема с 2014 года.

Кроме того, Американский институт нефти (API) сегодня обнародует данные об изменении запасов нефти в США. Как ожидают эксперты, за минувшую неделю запасы в США выросли на 2,5 млн баррелей. Напомним, ранее сообщалось, что добыча ресурсов сланцевой нефти в США резко возрастет в ближайшие 5 лет.

По материалам РБК-Украина
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