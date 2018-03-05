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Кличко пообещал киевлянам отопление без перебоев

Кличко пообещал киевлянам отопление без перебоев

В Киеве не будет проблем с теплоснабжением. Об этом заявил киевский градоначальник Виталий Кличко, отвечая на вопросы журналистов. По словам мэра, городские власти успешно готовились к отопительному сезону и учли все возможные риски.

На сегодняшний день, отметил Кличко, теплом в столице обеспечены все социальные объекты. Учебный процесс в Киеве не прекращен – работают детские сады, школы и высшие учебные заведения. Также глава Киева добавил, что для обеспечения теплоснабжения используется не только газ, но и мазут.

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“Мазут используется вместе с газом в пропорции 70/30. На сегодняшний день НАК “Нафтогаз” не вынес решения о стопроцентном переходе на газ. Запасов мазута у нас достаточно – его хватит минимум на две недели”, – подчеркнул Кличко.

Киевский градоначальник также заверил, что если в Киев не придут сильные морозы – запасов мазута хватит для подачи тепла на все объекты и жилые дома города.

По материалам УБР
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