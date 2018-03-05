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Пять украинских IT-компаний попали в рейтинг Inc. 5000

Пять украинских IT-компаний попали в рейтинг Inc. 5000

Пять IT-компаний из Украины попали в известный рейтинг Inc. 5000 Europe за 2018 год. Это список частных компаний, основной критерий для отбора — динамика развития бизнеса. Рейтинг составляется в двух версиях — для США и для Европы, его готовит деловое издание Inc. Темпы роста рассчитываются для компаний на основании данных о годовых доходах за 2014, 2015 и 2016 годы.

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В ассоциации “ИТ Украины” отмечают, что среди топ-5000 европейских компаний пять номинантов — это компании в сфере IT (поданы в алфавитном порядке):

  • Clickky, которая работает над платформой для мобильных рекламодателей и паблишеров. Компания занимает 1153 место в списке, продемонстрировала рост на 600%. Ее годовой доход составители рейтинга оценили в 6,5 млн евро.
  • Intellias — международная компания-разработчик с главным офисом во Львове. Она попала на 1004 место, ее рост оценили в 659,42%, а доход — в 15 млн евро.
  • MacPaw — украинская продуктовая IT-компания, которая специализируется на разработке софта для macOS. Она — на 1289-м месте, с динамикой в 552% и годовым доходом в 2,6 млн евро.
  • N-iX — международная компания-разработчик с главным офисом во Львове. Занимает 2141 место, динамика — 331%, объем доходов — 13,8 млн евро.
  • Netpeak — агентство интернет-маркетинга и разработчик сервисов для интернет-маркетологов. Занимает 3031 место, с динамикой в 172% и объемом дохода в 2,5 млн евро.

Напомним, недавно была опубликована очередная редакция рейтинга Global Outsourcing 100 лучших в мире поставщиков услуг аутсорсинга, который составляет ассоциация IAOP. В этом году в нем — сразу 18 украинских IT-компаний.

Отметим, что в 2016 году украинская компания заняла первое место в рейтинге CTFtime среди специалистов, которые способны вычислить степень защищенности систем от хакерских атак.

По материалам Дело
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