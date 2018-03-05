Пять украинских IT-компаний попали в рейтинг Inc. 5000

Пять IT-компаний из Украины попали в известный рейтинг Inc. 5000 Europe за 2018 год. Это список частных компаний, основной критерий для отбора — динамика развития бизнеса. Рейтинг составляется в двух версиях — для США и для Европы, его готовит деловое издание Inc. Темпы роста рассчитываются для компаний на основании данных о годовых доходах за 2014, 2015 и 2016 годы.
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В ассоциации “ИТ Украины” отмечают, что среди топ-5000 европейских компаний пять номинантов — это компании в сфере IT (поданы в алфавитном порядке):
Напомним, недавно была опубликована очередная редакция рейтинга Global Outsourcing 100 лучших в мире поставщиков услуг аутсорсинга, который составляет ассоциация IAOP. В этом году в нем — сразу 18 украинских IT-компаний.
Отметим, что в 2016 году украинская компания заняла первое место в рейтинге CTFtime среди специалистов, которые способны вычислить степень защищенности систем от хакерских атак.
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