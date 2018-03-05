Oracle представила ИИ-приложения для управления финансами

Американский производитель корпоративного софта Oracle анонсировал новые бизнес-приложения, использующие алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) для управления финансами.

Новые решения Oracle Adaptive Intelligent Applications для систем планирования ресурсов предприятия (Enterprise Resource Planning, ERP) помогают автоматизировать транзакции, оптимизировать бизнес-процессы и расширить возможности существующих приложений, в том числе систем управления финансами, закупками, эффективностью предприятия, заказами и производственных систем в облачном комплексе ERP Cloud Suite.

В Oracle отмечают, что благодаря Adaptive Intelligent Applications финансовое подразделение одного крупного ритейлера получило возможность собирать первичную информацию о поставщиках, такую как история закупок, комиссионное вознаграждение в процентах, скидки, полученные с помощью сторонних данных о доходах поставщиков, кредитный рейтинг и др.

Это помогает решить, с какими поставщиками следует активизировать ведение бизнеса, а с какими — прекратить вести дела с целью максимальной экономии средств.

Приложения Oracle Adaptive Intelligent Applications встроены в существующие облачные решения Oracle Cloud Applications.