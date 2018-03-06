Украина заработала на экспорте малины и ежевики $1 млн

По итогам 2017 года Украина экспортировала 1 238 тонн малины и ежевики, что на 72% больше, чем в 2016 г., когда за рубеж было экспортировано 720 тонн этих ягод, — говорится в сообщении Минагрополитики.
Как уточняется в релизе, в денежном выражении экспортная выручка по этой категории с/х продукции в 2017 г. составила 0,94 миллиона долларов США против $0,8 млн годом ранее.
Крупнейшим покупателем украинских малины и ежевики (как и в 2016 г.) стала Польша — туда было экспортировано 961,3 тонн на $799,1 тыс.
Также эти ягоды покупали Беларусь (238,3 тонн на $115,2 тыс.), Румыния (32,6 тонн на $11,8 тыс.), Израиль (2,7 тонн на $10,6 тыс.), Эстония (2,6 тонн на $2,5 тыс.) и Молдова (0,5 тонн на $0,3 тыс.), рассказали в министерстве.
В то же время, как сказано в релизе, в 2017 г. в Украину было ввезено малины и ежевики 54,5 тонн на $ 34,8 млн. Таким образом внешнее торговое сальдо по этой группе составило $0,9 млн.
Ранее сообщалось, что Украина обеспечивает около 25% восточноевропейского производства мягких ягод (земляника, смородина, малина и т.д.) и 10% — твердых ягод (вишня, черешня), но почти не осуществляет экспорта этой продукции: доля нашей страны в экспорте мягких ягод составляет 6%, а твердых — только 3%.
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