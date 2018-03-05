Укрзализныця поднялась на 5 позиций по уровню зарплаты

Укрзализныця в январе 2018 года поднялась на 8 место по уровню среднемесячной заработной платы среди работников других отраслей экономики. В первом месяце прошлого года компания по этому показателю занимала 17 место, а в декабре – 13.

Об этом сообщил и.о. главы правления “Укрзализныци” Евгений Кравцов, передает пресс-служба компании.

По его словам, в январе этого года заработная плата железнодорожников составила 9427 грн – это на 58,9% больше по сравнению с январем 2017 года. Средняя зарплата по Украине в январе 2018 года составила 7711 грн.

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Кравцов связывает такой рост с введением новой системы оплаты труда. “Внедрение новых тарифных ставок и должностных окладов для работников отрасли проводится поэтапно, в этом месяце мы рассмотрим их увеличение еще для ряда работников”, – отметил Кравцов.