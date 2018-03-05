Укрзализныця добавила еще несколько поездов к 8 Марта

“Укрзализныця” назначила 15 дополнительных поездов к 8 Марта из Киева и Харькова в Ужгород, а также из Черновцов и Харькова в Одессу.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В целом уже назначено 16 дополнительных поездов и дополнительные рейсы “Интерсити”.

Поезд № 224/223 Одесса – Киев будет курсировать 8 и 11 марта в обоих направлениях. Отправление из Одессы в 10:27 и прибытие в Киев в 20:37. Из Киева поезд будет отправляться в 07:48 и прибывать в Одессу в 17:58.

Поезд № 258/257 Одесса – Львов будет отправляться 7 и 10 марта, в обратном направлении – 8 и 11 марта. Отправление из Одессы в 16:54 и прибытие во Львов в 5:06. В обратном направлении из Львова – в 15:00, прибытие в Одессу в 04:45.

Поезд № 217/218 Киев – Ивано-Франковск – Рахов будет курсировать 7 и 10 марта в Западнуюй Украину, а 8 и 11 марта – в обратном направлении. Отправление из Киева в 15:20, прибытие в Рахов в 7:07. Отправление из Рахова в 17:44, прибытие в Киев в 09:15.

Поезд № 177 Киев – Хмельницкий совершит рейсы 8 и 11 марта. Отправление из Киева в 6:06, прибытие в Хмельницкий в 13:02. Из Хмельницкого поезд отправится в 14:04 и прибудет в столицу в 20:43.

Поезд № 152/151 Киев – Херсон совершит рейсы 8 марта. Он отправится из Киева в 08:15, прибудет в Херсон в 18:30. Из Херсона поезд отправится в 09:33, прибудет в Киев 19:33.

Поезд № 191/192 Киев – Львов будет курсировать 7, 8 и 11 марта. Из Киева отправление в 08:03 и прибытие во Львов в 18:01. Из Львова поезд отправится в 12:06 и прибудет в Киев в 21:36.

Поезд № 179 Днепр – Киев – совершит рейсы 8 и 11 марта. Из Киева поезд отправится в 08:50 и прибудет в Днепра в 17:59. В обратном направлении отправление в 11:55 и прибытие в 22:21.

Поезд № 197/198 Киев – Ковель будет курсировать 7 и 11 марта. Отправление из Киева в 07:37 и прибытие в Ковель в 16:53. В обратном направлении отправление в 10:50 и прибытие в 19:53.

Поезд № 207 Киев – Ужгород будет курсировать 7 и 10 марта в направлении Ужгорода и 8 И 11 марта – обратно.

Поезд № 235 Харьков – Ужгород будет отправляться из Харькова 7 и 10 марта в 10:27 и прибывать на следующий день в 11:50. Обратно будет отправляться 8 и 11 марта в 18:00 и прибывать в Харьков на следующий день в 19:37.

Поезд № 246 Одесса – Черновцы отправится из Одессы 9 марта в 16:44, прибудет в Черновцы в 10:02. Обратно 10 марта отправится в 15:37, прибудет в Одессу в 10:02.

Поезд № 270/269 Одесса – Харьков будет отправляться из Одессы 6 и 11 марта в 19:22, прибывать в Харьков на следующий день в 11:03. Обратно отправление 7 и 12 марта в 20:55, прибытие в Одессу в 13:54.

Поезд № 276/275 Львов – Днепр будет курсировать 6, 9 и 11 марта. Отправление из Львова в 12:35 и прибытие в Днепра в 5:16. В обратном направлении отправление из Днепра в 16:30, прибытие во Львов в 11:23.

Поезд № 249/250 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы будет курсировать 7 и 10 марта в обратном направлении 8 и 11 марта. Отправление из Киева в 15:29, прибытие в Черновцы в 08:15. Из Черновцов поезд отправится в 18:10 и прибудет в столицу в 10:28.

Поезд № 202/201 *Жмеринка – Киев *отправится 7 марта с Жмеринки в 10:33 и прибудет в Киев в 14:48. И 12 марта поезд отправится из Киева в 15:29 и прибудет в Жмеринку в 19:25.

Поезд № 292/291 Хмельницкий – Киев отправится 7 марта из Хмельницкого в 09:10 и прибудет в Киев в 15:32. 12 марта поезд отправится из Киева в 16:13, прибудет в Хмельницкий в 22:40.

Также в дополнительные рейсы отправятся следующие скоростные поезда:

- № 787/788 Харьков – Константиновка – 7 и 8 марта отправление из Харькова в 19:03 и прибытие в Константиновки в 23:30. В обратном направлении отправление в 05:00 и прибытие в 9:50.

- № 747 Киев – Тернополь отправится из Киева 5 и 24 марта в 17:24 и прибудет в Тернополь в 23:25. В обратном направлении 6 и 25 марта отправление из Тернополя в 4:04 и прибытие в Киев в 10:01.

- № 720/719 Киев – Харьков отправится из Киева 13 марта в 18:33 и прибудет в Харьков в 23:34. В обратном направлении из Харькова поезд отправится 14 марта в 5:48 и прибудет в Киев в 11:07.