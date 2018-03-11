Сколько платят украинцам за час работы

В четвертом квартале 2017 года за час своей работы украинец получал порядка 53,4 гривны или чуть меньше двух долларов. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Сообщается, что наиболее высокий уровень почасовой оплаты был зафиксирован в Киеве. В частности, в столице за час работы можно было получить 81,5 гривен, при этом самым низким уровнем оплаты отличилась Черниговская область – 42 гривны за час.
Если сравнивать с другими странами, то в США за час работы можно получить в среднем 22 доллара (583 гривны). Этот показатель в 7 раз больше, нежели в украинской столице.
Почасовая форма оплаты труда является основной формой в большинстве развитых стран. Сотрудники могут дополнительно подработать по окончанию основного 8-часового рабочего дня. Также данная форма оплаты является удобной для тех, кто желает работать неполный рабочий день.
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