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Фонд раскрыл схемы вывода активов из банка "Камбио"

Фонд раскрыл схемы вывода активов из банка "Камбио"

Банк “Камбио” проводил схемное кредитование юридических лиц под залог неликвидных ценных бумаг, при этом процентная ставка по таким кредитам была вдвое меньшей стоимости привлеченных банком ресурсов.

Фонд гарантирования сообщает, что в течение августа-сентября 2014 года имущественные права по ряду кредитов, переданных НБУ как обеспечение кредитов рефинансирования было выведено из-под залога, а миллионы гривен переведены со счетов юридических на счета физических лиц в качестве «беспроцентных займов» или «безвозвратной финансовой помощи».

На момент признания банка “Камбио” неплатежеспособным в соответствии с бухгалтерскими документами на его балансе учитывались активы на общую сумму 1,995 млрд грн (без учета резервов).

В ходе инвентаризации и формирования Фондом гарантирования ликвидационной массы независимые субъекты оценочной деятельности оценили активы банка только в 768,46 млн грн. В частности, кредитный портфель банка оценили в четыре раза ниже суммы, отраженной в отчетности финучреждения.

В Фонде отметили, что среди причин такого состояния – схемное кредитование, концентрация кредитов в зоне АТО, низкий уровень их обслуживания.

По материалам Финансовый клуб
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