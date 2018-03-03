В Пенсионном фонде рассказали, как заробитчанам получить пенсию в Украине

Украинцы, которые легально работают за границей, могут зачислить свой страховой стаж, накопленный за пределами страны, при оформлении пенсии в Украине. Об этом сообщил глава правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный.

“Вопрос зачисления страхового стажа для украинцев, работающих за рубежом, решается путем заключения соответствующих международных договоров, которые Украина имеет и нарабатывает с более 20 странами мира. В частности, есть такое соглашение с Польшей, с Испанией, с Португалией, прорабатывается и готовится к подписанию соглашение с Германией, Грецией и Италией”, — рассказал Зарудный.

Как уточнил он, соглашением с Польшей предусмотрено, что когда в Польше или в Украине назначается пенсия по местному национальному законодательству, то учитывается и тот стаж, который приобретен на территории других стран.

“Поэтому если, например, наши заробитчане работали в Польше, но работали, официально, легально, они имеют подтверждение того, что платили там налоги, социальные взносы, то этот период будет засчитан им при назначении пенсии в Украине. И так же, если они будут в Польше оформлять свою пенсию, им будет засчитан и тот период, когда они работали и платили взносы в Украине. То есть по Польше этот вопрос решен”, — пояснил Зарудный.

По его словам, по такому же принципу действуют и будут действовать соглашения с другими странами.

“То есть, в принципе, этот вопрос у нас урегулирован. Возможно, в предыдущие годы у нас не было такого наплыва людей, и количество пенсионеров, относительно которых применялись такие соглашения, было небольшим. Сейчас мы видим, что будет большой рост. Недавно общались с польскими коллегами, чтобы наладить соответствующее информационное взаимодействие: обмен информацией в электронном виде по застрахованным лицам (нашим заробитчанам, работающим в Польше, и тем польским бизнесменам, которые работают в Украине)”, — добавил глава ПФУ.