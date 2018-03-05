Пенсионеры переходят в банки: за год количество получателей пенсий в банках выросло до 60%

В прошлом году украинским пенсионерам выдано 411 тысяч электронных пенсионных удостоверений – банковских карточек, а количество пенсионеров, которые получают пенсию в банках, выросла до 60% от их общей численности.
Об этом сообщил председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный.
“В 2017 году Пенсионный фонд выдал украинцам 411 тысяч электронных пенсионных удостоверений, которые одновременно являются банковской карточкой, а также создал 5,4 млн электронных пенсионных дел (на начало года их количество составляло 0,2 млн). Кроме того, в течение 2017 года увеличилась численность получателей пенсий через банковские учреждения. Так, если на 1 января 2017 их количество составляло 6,9 млн. человек, или 58% общей численности пенсионеров, то на 1 января 2018 – 7 млн человек, или 60%”, – сообщил он.
Как уточнил Зарудный, объем пенсионных выплат через текущие счета в банках в 2017 году составил 182,9 млрд грн (63,8% расходов на пенсионные выплаты), что на 25,4 млрд грн (16,2%) больше, чем в предыдущем году. Соответственно, экономия средств Пенсионного фонда по уплате почтовых услуг по выплате и доставке пенсий составляла 309,9 млн гривен.
При этом, 4,7 млн пенсионеров (40%) получают пенсионные выплаты через почтовые предприятия. Объем пенсионных выплат через них в 2017 году составил 103,8 млрд грн (36,2% расходов на пенсионные выплаты), что на 11,3 млрд (12,3%) больше, чем в предыдущем году.
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