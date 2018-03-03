Nokia представила модульную умную куртку для спасателей (видео)

Компания Nokia разработала модульную «умную» куртку для спасателей и работников других оперативных служб, сообщает Engadget. В ней предусмотрено несколько отсеков для сменных модулей с термометром, пульсометром, GPS-трекером или другими датчиками, данные с которых отображаются на встроенном экране и отсылаются на базовую станцию для наблюдения за спасателем в реальном времени.

Во время экстренных ситуаций, например, пожаров или перестрелок, первые прибывшие на место происшествия спасатели или полицейские подвергаются особой опасности и могут быть заблокированы и потерять связь с остальными сотрудниками. Из-за этого для их отслеживания применяют рации и GPS-маяки, которые помогают найти их в случае потери связи. Но обычно они представляют собой большие и неудобные отдельные устройства.

Компания Nokia вместе с разработчиком программного обеспечения GINA и производителем одежды Kolon создали для работников экстренных служб «умную» куртку CHASE LifeTech FR. Внешне она похожа на обычную куртку спасателей, но отличается от нее несколькими отсеками для модулей с датчиками, располагающимися на рукаве, плече и груди. В зависимости от задач в эти отсеки можно вставить разные датчики, к примеру, спасатели могут использовать GPS-трекер, а также датчик температуры и угарного газа, а полицейский может закрепить на груди модуль с камерой.

Для считывания данных в некоторых модулях предусмотрен экран и кнопки. Помимо этого все данные в реальном времени пересылаются на базовую станцию для отслеживания состояния спасателя или его поисков по сигналам GPS. Пока компания показала лишь прототип, но она собирается выпустить серийную версию куртки в течение полутора лет.