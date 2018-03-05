Австралийцы начнут печатать взрывчатку

Австралийские компании DST и DefendTex занялись совместной разработкой аддитивной технологии, в которой в качестве материала для трехмерной печати будут использоваться взрывчатые вещества. Как сообщает Defense Aerospace, все работы по проекту планируется завершить в течение ближайших двух лет.
Взрывчатые вещества по своему физическому состоянию делятся на восемь основных видов: газообразные, жидкие, гели, суспензии, эмульсии, твердые, пластичные и эластичные. Для военных целей обычно используются взрывчатые вещества последних трех типов. Взрывчатые вещества формируются и упаковываются на заводе.
По словам министра оборонной промышленности Австралии Хона Кристофера Пайна, трехмерная печать позволит упростить производство зарядов взрывчатых веществ, включая твердотопливные сборки для ракет. При этом аддитивные технологии могут позволить изготавливать взрывчатку с улучшенными свойствами. Другие подробности о проекте пока неизвестны.
В марте прошлого года Научно-исследовательский центр вооружений Армии США провел испытания напечатанной с помощью 3D-принтера гранаты, которой выстрелили из напечатанного же гранатомета. Целью испытаний была попытка показать, что развитие технологий трехмерной печати достигло той стадии, когда они могут быть использованы для проектирования и изготовления надежных оружейных систем.
Для печати гранатомета и гранат к нему армейские исследователи использовали несколько технологий трехмерной печати: прямое металлическое лазерное спекание, печать из пластика и отливку пластика в восковые формы. В качестве основы исследователи взяли стандартный армейский ручной гранатомет M203A1 калибра 40 миллиметров и учебную гранату M781 к нему. Испытания прошли успешно.
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