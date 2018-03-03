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В Исландии похищено 600 ферм для майнинга биткоина

В Исландии похищено 600 ферм для майнинга биткоина

Полиция Исландии сообщила о серии крупнейших в этой стране ограблений, в результате которых было похищено около 600 ферм для майнинга биткоина и других криптовалют. Стоимость ущерба оценивается почти в $2 млн, передает Associated Press.

Пресса Исландии уже назвала инцидент «Большим ограблением биткоина» по аналогии с «Большим ограблением поезда».

В рамках расследования инцидента было арестовано 11 человек, один из которых работал охранником. В пятницу окружной суд Рейкьянеса рассматривал меру пресечения задержанным, оставив двух человек под арестом.

«Это невиданное по своим масштабам ограбление. Все указывает на то, что преступление было хорошо спланировано», — сказал представитель полиции полуострова Рейкьянес, где произошло два таких ограбления.

В общей сложности было зафиксировано четыре случая хищения ферм. Три из них произошли в декабре прошлого года, еще одно – в январе 2018, однако для более эффективного расследования и поимки преступников полиция не стала тогда делать случившееся достоянием публики.

Тем не менее, украденное железо пока не найдено, и в настоящий момент полиция отслеживает районы с высоким потреблением энергии.

По материалам Forklog
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