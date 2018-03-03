В Исландии похищено 600 ферм для майнинга биткоина

Полиция Исландии сообщила о серии крупнейших в этой стране ограблений, в результате которых было похищено около 600 ферм для майнинга биткоина и других криптовалют. Стоимость ущерба оценивается почти в $2 млн, передает Associated Press.
Пресса Исландии уже назвала инцидент «Большим ограблением биткоина» по аналогии с «Большим ограблением поезда».
В рамках расследования инцидента было арестовано 11 человек, один из которых работал охранником. В пятницу окружной суд Рейкьянеса рассматривал меру пресечения задержанным, оставив двух человек под арестом.
«Это невиданное по своим масштабам ограбление. Все указывает на то, что преступление было хорошо спланировано», — сказал представитель полиции полуострова Рейкьянес, где произошло два таких ограбления.
В общей сложности было зафиксировано четыре случая хищения ферм. Три из них произошли в декабре прошлого года, еще одно – в январе 2018, однако для более эффективного расследования и поимки преступников полиция не стала тогда делать случившееся достоянием публики.
Тем не менее, украденное железо пока не найдено, и в настоящий момент полиция отслеживает районы с высоким потреблением энергии.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В "Нафтогазе" объяснили, почему не перестраховались на случай демарша "Газпрома"Вчера, 15:30 - 2333 33
В "Нафтогазе" объяснили, почему газ из подземных хранилищ не решает проблему дефицитаВчера, 09:00 - 3833 24
"Прикрутили": Украина 2 марта сократила потребление газа на 25 млн куб. мВчера, 12:00 - 1705 18
Есть теневые доходы: посол Канады не верит статистике о плохой жизни в УкраинеВчера, 21:00 - 1705 12
Украинцев призывают поэкономить газ еще двое-трое сутокВчера, 19:00 - 929 11
Конкурент SpaceX снизит стоимость запусков ракет на 70%6 ч. назад - 3531
Президент рассказал, по каким ценам Украина покупает европейский газВчера, 13:00 - 2900 8
В "Нафтогазе" объяснили, почему не перестраховались на случай демарша "Газпрома"Вчера, 15:30 - 2333 33
В Пенсионном фонде рассказали, как заробитчанам получить пенсию в УкраинеВчера, 17:00 - 2151 3
"Прикрутили": Украина 2 марта сократила потребление газа на 25 млн куб. мВчера, 12:00 - 1705 18
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежки28.02.2018, 15:10 - 1855
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)26.02.2018, 15:10 - 5775 12
Microsoft разработала VR-трость для слепых25.02.2018, 15:10 - 546
Испанский стартап представил бумажные одноразовые батареи23.02.2018, 15:10 - 2382 3
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G22.02.2018, 15:10 - 3509
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Золото в гранулахРинок банківських металів
Є тіньові доходи: посол Канади не вірить статистиці про...Обговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг