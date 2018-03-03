Рада внедрила электронный документооборот - Парубий

Верховная Рада Украины внедрила электронный документооборот. Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Андрей Парубий, председатель Верховной Рады Украины.
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Автор отмечает, что ход обсуждения законопроекта отныне можно отслеживать даже на телефоне.
“Уже состоялись первые заседания комитетов “без бумаги”. Мы ввели тематические заседания парламента, как это было предложено в дорожной карте, и уже есть положительные отзывы депутатов”, — отмечает спикер.
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