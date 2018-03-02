Зафиксирована самая мощная в истории интернет-атака

Разработчики веб-сервиса GitHub рассказали о мощнейшей DDoS-атаке на их ресурс. Об этом сообщает Wired.

По словам владельцев сайта, хакеры попытались вывести сервис из строя, обрушив на него атаку мощностью 1,35 терабита в секунду. В результате серверы GitHub упали примерно на 10 минут.

Пользователи пожаловались на недоступность ресурса. После того, как система определила атаку, она автоматически отправила запрос о помощи сервису Akamai Prolexic, который взял на себя роль посредника: он маршрутизировал весь входящий и исходящий трафик от GitHub и провел данные через собственные центры защиты, чтобы отсеять и заблокировать вредоносные пакеты трафика.

Уже через восемь минут атака была полностью отражена. Эксперты утверждают, что на этот раз хакерам удалось провести самую крупную DDoS-атаку в истории.

“Мы никогда не сталкивались с атаками мощностью в 1,35 терабита в секунду”, – рассказал вице-президент по безопасности Akamai Джош Шаул.