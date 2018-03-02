Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1002 0

Зафиксирована самая мощная в истории интернет-атака

Зафиксирована самая мощная в истории интернет-атака

Разработчики веб-сервиса GitHub рассказали о мощнейшей DDoS-атаке на их ресурс. Об этом сообщает Wired.

По словам владельцев сайта, хакеры попытались вывести сервис из строя, обрушив на него атаку мощностью 1,35 терабита в секунду. В результате серверы GitHub упали примерно на 10 минут.

Пользователи пожаловались на недоступность ресурса. После того, как система определила атаку, она автоматически отправила запрос о помощи сервису Akamai Prolexic, который взял на себя роль посредника: он маршрутизировал весь входящий и исходящий трафик от GitHub и провел данные через собственные центры защиты, чтобы отсеять и заблокировать вредоносные пакеты трафика.

Уже через восемь минут атака была полностью отражена. Эксперты утверждают, что на этот раз хакерам удалось провести самую крупную DDoS-атаку в истории.

“Мы никогда не сталкивались с атаками мощностью в 1,35 терабита в секунду”, – рассказал вице-президент по безопасности Akamai Джош Шаул.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018