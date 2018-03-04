Исследование показало, люди каких профессий чаще разводятся

Новое исследование установило, что вероятность развода зависит от профессии.

Статистика показывает, что 42 процента браков сегодня заканчивается разводом. При этом, 34 процента супружеских пар разводятся, не успев отметить 20-летнюю годовщину свадьбы, пишет НВ со ссылкой на Independent.

Несмотря на то, что невозможно предсказать с абсолютной точностью, как будут развиваться отношения той или иной супружеской пары, существуют факторы, которые могут влиять на вероятность развода.

Так, американский сайт Zippia, специализирующийся на карьере и поиске работы, провел исследование, проанализировав данные Бюро переписи населения США. В результате удалось выяснить, что есть профессии, представители которых чаще других завершают отношения разводом.

Лидерами по количеству разводов стали военные. Согласно статистике, они на 30 процентов чаще других разводятся, не прожив в браке 20 лет. Авторы исследования связывают это с тем, что представители этой профессии чаще испытывают стресс, проводят мало времени с семьей и реже находятся дома. Это приводит к негативным последствиям для отношений, в числе которых – развод.

Предыдущее исследование, результаты которого были опубликованы в научном журнале Journal of Population Economics, подтверждают эти данные. Так, ранее было доказано, что карьера военнослужащего оказывает негативное влияние на отношения партнеров в семье. Кроме того, было установлено, что чем реже один из партнеров находится дома – тем выше вероятность развода.

В список наиболее неблагоприятных для брака профессий также вошли автомеханики и логисты.

Исследование также определило профессии, представители которых разводятся реже других. Самые низкие показатели разводов наблюдались у религиозных работников, стоматологов и логопедов.