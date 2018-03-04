Исследование показало, люди каких профессий чаще разводятся

Новое исследование установило, что вероятность развода зависит от профессии.
Статистика показывает, что 42 процента браков сегодня заканчивается разводом. При этом, 34 процента супружеских пар разводятся, не успев отметить 20-летнюю годовщину свадьбы, пишет НВ со ссылкой на Independent.
Несмотря на то, что невозможно предсказать с абсолютной точностью, как будут развиваться отношения той или иной супружеской пары, существуют факторы, которые могут влиять на вероятность развода.
Так, американский сайт Zippia, специализирующийся на карьере и поиске работы, провел исследование, проанализировав данные Бюро переписи населения США. В результате удалось выяснить, что есть профессии, представители которых чаще других завершают отношения разводом.
Лидерами по количеству разводов стали военные. Согласно статистике, они на 30 процентов чаще других разводятся, не прожив в браке 20 лет. Авторы исследования связывают это с тем, что представители этой профессии чаще испытывают стресс, проводят мало времени с семьей и реже находятся дома. Это приводит к негативным последствиям для отношений, в числе которых – развод.
Предыдущее исследование, результаты которого были опубликованы в научном журнале Journal of Population Economics, подтверждают эти данные. Так, ранее было доказано, что карьера военнослужащего оказывает негативное влияние на отношения партнеров в семье. Кроме того, было установлено, что чем реже один из партнеров находится дома – тем выше вероятность развода.
В список наиболее неблагоприятных для брака профессий также вошли автомеханики и логисты.
Исследование также определило профессии, представители которых разводятся реже других. Самые низкие показатели разводов наблюдались у религиозных работников, стоматологов и логопедов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Есть теневые доходы: посол Канады не верит статистике о плохой жизни в УкраинеВчера, 21:00 - 3502 66
Как «Газпром» вернет долг: газовая паника в Украине - лишь часть большой игрыВчера, 17:00 - 2138 5
Минимальный размер алиментов могут повысить до 2 тыс. гривен4 ч. назад - 747 4
С 12 марта в Украине введут новую монету, посвященную добровольцам6 ч. назад - 540 4
У Узбекистана появится собственный лоукостер20 ч. назад - 357 4
Американцы назвали лучшие для покупки автомобили 201813 ч. назад - 24491
Конкурент SpaceX снизит стоимость запусков ракет на 70%19 ч. назад - 5465 2
Подсчитано, за сколько лет Украина сможет создать ракету наподобие Falcon HeavyОколо часа назад - 1954 2
Эксперты сообщили, что может оказать дополнительную поддержку курсу гривны в марте11 ч. назад - 1681
Китай откроет крупнейший в мире морской мост Гонконг-Макао в июне23 ч. назад - 1372
Amazon запатентовал воздушные склады с фасовкой и доставкой дронами8 ч. назад - 192 1
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежки28.02.2018, 15:10 - 1968
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)26.02.2018, 15:10 - 5986 13
Microsoft разработала VR-трость для слепых25.02.2018, 15:10 - 565
Испанский стартап представил бумажные одноразовые батареи23.02.2018, 15:10 - 2447 3
Золото в гранулахРинок банківських металів
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Як «Газпром» поверне борг: газова паніка в Україні -...Обговорення статей
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок