Отток долгового капитала из частного сектора превысил $600 млн

В январе 2018 года по финансовому счету наблюдался чистый отток капитала в размере 388 миллионов американских долларов, практически на уровне января предыдущего года, — говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ).
Как поясняют в центробанке страны, такая динамика обусловлена преимущественно выплатами по обязательствам реального сектора экономики.
«Так, чистый отток долгового капитала из частного сектора составил $605 млн, прежде всего вследствие выплат по долгосрочным займам и сокращения чистой задолженности по торговым кредитам. В то же время увеличение инвестиций нерезидентов в гривневые ОВГЗ обеспечило чистый приток капитала в государственный сектор», — рассказали в НБУ.
Кроме того, по данным регулятора, в январе-2018 возобновилось сокращение объемов наличной валюты вне банков из-за роста чистого ее продажи населением.
При этом чистые поступления прямых иностранных инвестиций в январе текущего года составили $80 млн и были практически полностью направлены в реальный сектор.
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