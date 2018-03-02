Прогноз валютного рынка в Украине на март

Курс гривны в марте будет колебаться в диапазоне 26–27,5 грн за доллар.

Об этом порталу Finance.ua сообщили аналитики ГК FOREX CLUB.

Эксперты ожидают стабилизации валютного рынка и укрепление гривны в связи с завершением отопительного сезона и снижением критического импорта. Начало весны – активная фаза подготовки посевной кампании аграриев, под которую в страну заводится валюта. В зависимости от погодных условий, этот фактор будет находить свое отображение и во второй половине месяца.

В начале месяца спрос на иностранную валюту повысится со стороны инвесторов-нерезидентов под вывод прибыли из страны. Во второй половине марта активность экспортеров – продавцов валюты – повысится из-за необходимости осуществления квартальных налоговых выплат.

«Денежно-кредитная политика НБУ и повышение учетной ставки до 17% будут сдерживать свободную гривневую ликвидность на рынке и поддерживать гривну. Активность нерезидентов по сделкам Carry Trade, которая «взорвала» предложение валюты в феврале, после повышения ставки в марте, вероятно, возобновится. Позитивным фактором будет выступать приток валюты под участие в приватизации, а также победа НАК «Нафтогаз» в Стокгольмском арбитражном суде, по которой «Газпром» обязан выплатить Украине 2,56 млрд долларов. Поступления этих средств может снять необходимость кредита МВФ», – отмечает Андрей Шевчишин, старший аналитик ГК FOREX CLUB.

Сдерживать укрепление гривны в марте будет рост доллара США против мировых валют. Если позиция ФРС в отношении последующего повышения учетной ставки окажется более жесткой или повышение превысит 0,25 пунктов, американский доллар продолжит укрепляться, что окажет давление на гривну.

Средний курс продажи наличного евро в Украине в марте может колебаться в диапазоне 32,0–34,5 грн. за евро.