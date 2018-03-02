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Две индийские криптовалютные биржи приостановили торговлю

Две индийские криптовалютные биржи приостановили торговлю

Криптовалютные биржи BTCXIndia и ETHEXIndia сообщили своим клиентам по электронной почте, что они приостанавливают торговую деятельность, ссылаясь на напряженные отношения между государственными регуляторами, банками и биржами криптовалют.

На своих сайтах биржи BTCXIndia и ETHEXIndia оповещают клиентов о том, что больше не будут принимать депозиты, а любые средства, которые были отправлены начиная с 1 января 2018, будут автоматически возвращены на банковские счета инвесторов.

Всем, кто зарегистрирован на BTCXIndia, было рекомендовано вывести свои активы в Bitcoin (BTC), Ripple (XRP) или рупиях (INR) до 4 марта 2018 года, до того, как будет применена годовая плата за обслуживание кошелька. Торговля Ripple / INR на бирже будет приостановлена 5 марта.

Клиентам ETHEXIndia сообщили, что до 28 февраля они должны были вывести все свои средства в рупиях или в Ethereum (ETH), а сама торговля была приостановлена сегодня, 1 марта 2018 года. ETHEXIndia в настоящее время занимает 163 место по суточному объему торгов на CoinMarketCap.

В электронном письме BTCXIndia сообщает о том, что на решение приостановить торговую деятельность повлияла речь Министра финансов Индии Аруна Джетли 1 февраля, в которой он негативно высказывался об использовании криптовалют в «незаконной деятельности».

Еще в декабре прошлого года Министр финансов Индии сравнил Биткоин с «финансовой пирамидой», а в январе 2018 года несколько крупных банков Индии закрыли или временно заблокировали счета криптовалютных бирж, сославшись на риск незаконных сделок.

По материалам Altcoin.info
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