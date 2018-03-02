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УкрСиббанк предупредил о новых мошенниках

УкрСиббанк предупредил о новых мошенниках

В последнее время участились случаи звонков от имени якобы сотрудников УкрСиббанка с требованиями перевести средства на счета третьих лиц, открытых в других банках.

С таким предупреждением выступил УкрСиббанк.

“Обращаем внимание, что наши сотрудники не совершают таких звонков и никогда не просят перевести деньги! При получении такого звонка рекомендуем немедленно завершить разговор”, – предупредил банк.

УкрСиббанк просит распространить эту информацию “среди своих коллег и знакомых”. “При возникновении вопросов или подозрений относительно мошеннических действий немедленно обратитесь на информационную линию StarContact: 729 – бесплатно с мобильного, 0 800 505 800 – бесплатно в пределах Украины, +380 44 590 06 55 — по всему миру”, – сообщили в банке.

По материалам Финансовый клуб
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