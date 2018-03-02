Тройка с минусом: киевляне оценили работу коммунальных служб

Четверг, 1 марта, надолго останется в памяти украинцев – невзирая на многочисленные предупреждения синоптиков, люди оказались не готовы к погодным катаклизмам. Не смогли справиться с форс-мажорными обстоятельствами и коммунальные службы городов. Пешеходы перепрыгивали снежные сугробы, а водители тщетно пытались прорваться на рабочие места.
Досталось и жителям пригородов. Например, добраться автотранспортом в Киев из городов-сателлитов было крайне затруднительно. Запрет на въезд в столицу большегрузов несколько упростил ситуацию в самом городе, но скопление фур на въездах в мегаполис привело к образованию многокилометровых пробок на основных магистралях. Так что многие водители оставили затею добраться до Киева.
Те же, кому повезло проскочить, столкнулись с другой проблемой. Припарковаться в городе оказалось невозможно. И вовсе не оттого, что коммунальщики предупредили об эвакуации машин, мешающих уборке снега. А из-за того, что обочины оказались завалены огромными сугробами. Некоторые водители даже расчищали потенциальное паркоместо предусмотрительно прихваченной с собой лопатой.
Пешеходы же жаловались на переполненный транспорт, который из-за пробок ходил с нарушением графика и нерасчищенные тротуары. Хотя справедливости ради надо сказать, что коммунальщики усердно трудились весь день. А к уборке снега привлекли 670 единиц техники и почти 4 тыс. человек с лопатами.
На завтра синоптики обещают небольшое улучшение ситуации на всей территории Украины. Теплее не станет, но осадки ослабнут. Что даст возможность городским службам привести улицы в относительный порядок.
Между тем, уже в пятницу вечером в Украине снова пойдет сильный снег. Его в страну принесет массивный средиземноморский циклон.
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