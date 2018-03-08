Власти Дубая создадут ДНК-банк своих граждан

Департамент здравоохранения Дубая объявил о намерении создать биобанк генома всех своих жителей. Полученные данные затем используют для повышения эффективности медицинской диагностики, в особенности — для определения предрасположенности к генетическим заболеваниям и их предупреждения. Об этом сообщает новостной сайт Khaleej Times.
Сбор и анализ ДНК помогает определять генетические маркеры предрасположенности к различным заболеваниям. Анализируя геном затронутой заболеванием или состоянием популяции, можно выявить, например, набор однонуклеотидных полиморфизмов (изменений в последовательностях ДНК в один нуклеотид) — он и будет считаться таким маркером. Для таких исследований, однако, необходима очень большая выборка. Именно поэтому медицинские представительства различных стран и коммерческие компании создают ДНК-банки, или биобанки генетической информации популяции. Например, британская организация UK Biobank хранит информацию о более чем полумиллионе британцев: с помощью нее, например, удалось показать связь между увеличением веса жителей страны и естественным отбором. Другая известная организация — 23andMe — хранит данные о более чем миллионе людей по всему миру и также эффективно предоставляет их для исследований: например, для изучения генетических маркеров депрессии.
Теперь сбором и хранением генома займутся и в Объединенных Арабских Эмиратах. Власти Дубая планируют создать масштабный (на конец 2017 года население составляло чуть больше трех миллионов человек) биобанк ДНК своих жителей. Последующим шагом будет как выявление маркеров предрасположенности к заболеванию у пациентов, так и создание алгоритма для автоматического и эффективного анализа генома здоровой популяции.
Как сообщает глава Департамента Хумайд Мухаммед аль Катами, первый этап долгосрочного исследования (а именно — сбор ДНК и создание лабораторий) завершится в течение следующих двух лет.
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