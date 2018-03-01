Петренко сообщил новый способ поймать неплательщиков алиментов

В Украине уже составлены первые протоколы о направлении на общественно полезные работы родителей, которые не платят алименты своим детям. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

По его словам, имеют место ситуации, когда отец специально не имеет официального дохода, чтобы не платить деньги ребенку. Именно на таких родителей и направлен новый инструмент – общественно полезные работы.

«Могу эксклюзивно сообщить, что первые протоколы о направлении таких горе-родителей на общественные работы, то есть подметать улицы, красить дома, уже составлены в Украине. В Винницкой области уже первые два таких протокола”, – рассказал министр.

Он отметил, что даже если человек действительно не может найти работу, то средства, которые он получит от местной общины за выполнение общественных работ, будут направляться на счет его ребенка.

По данным министерства, в Украине около 3 млн детей в неполных семьях получают алименты, и около 600 тыс. родителей (преимущественно это мужчины) не платят назначенных судом алиментов и в отношении них уже есть обращения в исполнительную службу. В публичном реестре злостных неплательщиков алиментов – свыше 170 тыс. человек, почти 60 тыс. были лишены водительских прав и стольким же запрещен выезд за границу.

“Только за первые дни действия закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов” – Ред.) родители вспомнили о своих детях, и плюс 50 млн грн поступило на счета детей по уплате алиментов”, – рассказал Петренко.

Справка Finance.ua

7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №7277 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов”, который усиливает ответственность за невыплату алиментов.

4 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон. 6 февраля 2018 года он вступил в силу.

Согласно документу, если задолженность по алиментам составляет совокупную сумму платежей за шесть месяцев, должника будут временно ограничивать в праве управлять транспортными средствами, использовать огнестрельное, охотничье, пневматическое оружие.