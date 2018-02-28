Порошенко рассказал об олигархах и "Роттердам+"

Президент Порошенко считает, что ни один из олигархов не имеет влияния на принятие решений президентом, парламентом или правительством.

Об этом он заявил на пресс-конференции “Вызовы-2018”.

Отвечая на вопрос о деолигархизации, Порошенко заявил, что не собирается отбирать у олигархов активы.

“Не может государственная власть бороться с кем-то конкретно. Я не собираюсь этого делать и не поддерживаю, если это будет делать кто-то другой, независимо от того, кто это – Коломойский, Ахметов, Фирташ, Курченко. Где они все там сейчас?..”, – сказал Порошенко.

“Ни один из них не имеет влияния на позицию президента. Это и есть деолигархизация”, – сказал он.

Порошенко в очередной раз подчеркнул, что не имеет никаких соглашений с Дмитрием Фирташем.

“У нас что, существенно улучшилась позиция Фирташа? Фирташ заехал в Украину? Фирташ или Коломойский сегодня руководят парламентом, президентом, правительством? Или в Укрнафте нет изменений, или в ПриватБанке?”, – спросил президент.

Ответил Порошенко на обвинения и в отношении формулы “Роттердам+”.

“Я не собираюсь становиться на защиту формулы, но что такое “Роттердам+”? Это просто показатели биржи. Формирование цен на энергетические активы”, – сказал Порошенко.

“В соглашении с МВФ записано: “импортный паритет”. Импортный паритет – это ориентация на биржу. Не нравится “Роттердам+”? Предложите “Варшаву+”, “Бремен+”, – подчеркнул президент.

Порошенко не нравится существование такой формулы, и он выступает за создание энергетической биржи.

“Мы должны выбрать – или у нас коммунизм и социализм, и цены будут доказываться чиновниками, или это будет определяться рынком – спросом, предложением, с учетом импортных поставок”, – сказал он.

“Не должен чиновник любого ранга регулировать цены на сахар, на бензин, на мясо. Это приводит только к галопирующей инфляции и неконтролируемому росту цен”, – добавил он.

Напоследок президент сообщил, что против него ведется информационная кампания в СМИ.

“Отдельные олигархические СМИ “мочат” президента. Я этого не боюсь. Ничего у вас не выйдет”, – сказал он.