Порошенко рассказал об олигархах и "Роттердам+"

Президент Порошенко считает, что ни один из олигархов не имеет влияния на принятие решений президентом, парламентом или правительством.
Об этом он заявил на пресс-конференции “Вызовы-2018”.
Отвечая на вопрос о деолигархизации, Порошенко заявил, что не собирается отбирать у олигархов активы.
“Не может государственная власть бороться с кем-то конкретно. Я не собираюсь этого делать и не поддерживаю, если это будет делать кто-то другой, независимо от того, кто это – Коломойский, Ахметов, Фирташ, Курченко. Где они все там сейчас?..”, – сказал Порошенко.
“Ни один из них не имеет влияния на позицию президента. Это и есть деолигархизация”, – сказал он.
Порошенко в очередной раз подчеркнул, что не имеет никаких соглашений с Дмитрием Фирташем.
“У нас что, существенно улучшилась позиция Фирташа? Фирташ заехал в Украину? Фирташ или Коломойский сегодня руководят парламентом, президентом, правительством? Или в Укрнафте нет изменений, или в ПриватБанке?”, – спросил президент.
Ответил Порошенко на обвинения и в отношении формулы “Роттердам+”.
“Я не собираюсь становиться на защиту формулы, но что такое “Роттердам+”? Это просто показатели биржи. Формирование цен на энергетические активы”, – сказал Порошенко.
“В соглашении с МВФ записано: “импортный паритет”. Импортный паритет – это ориентация на биржу. Не нравится “Роттердам+”? Предложите “Варшаву+”, “Бремен+”, – подчеркнул президент.
Порошенко не нравится существование такой формулы, и он выступает за создание энергетической биржи.
“Мы должны выбрать – или у нас коммунизм и социализм, и цены будут доказываться чиновниками, или это будет определяться рынком – спросом, предложением, с учетом импортных поставок”, – сказал он.
“Не должен чиновник любого ранга регулировать цены на сахар, на бензин, на мясо. Это приводит только к галопирующей инфляции и неконтролируемому росту цен”, – добавил он.
Напоследок президент сообщил, что против него ведется информационная кампания в СМИ.
“Отдельные олигархические СМИ “мочат” президента. Я этого не боюсь. Ничего у вас не выйдет”, – сказал он.
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