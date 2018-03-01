Главный разработчик Alexa перешел в Google

Глава направления Alexa AI в компании Amazon Ашвин Рам перешел на работу в Google. Теперь он занимает должность технического директора по искусственному интеллекту в Google Cloud, пишет Quartz.

Один из главных разработчиков Alexa Ашвин Рам перешел на работу в Google. Об этом стало известно из его поста на LinkedIn. На новой должности он будет отвечать за развитие ИИ в облачных сервисах Google. Дефицит кадров в ИИ действительно высок, и компании готовы платить миллионы и переманивать лучших специалистов у конкурентов. А таких менеджеров, как Рам, которые начали заниматься ИИ еще до бума искусственного интеллекта, на рынке совсем мало.

Google Cloud активно привлекает таланты высокого уровня, поскольку бизнес набирает обороты, и конкуренция с другими облачными провайдерами, такими как Amazon и Microsoft, становится более жесткой. В 2016 году Google нанял известного специалиста по распознаванию изображений Фей-Фэй Ли и начальника отдела исследований Snap Джиа Ли на главные должности в облачном бизнесе.

Наибольшим вкладом Рама в Amazon было создание премии Alexa, конкурса, призванного заставить пользователей говорить с Alexa как можно дольше, до 20 минут. «У Google, возможно, есть лучший ИИ на планете, — рассказывает Рам в своем посте на LinkedIn. — Моя роль будет заключаться в том, чтобы помочь сделать этот ИИ еще лучше и широко доступным для всех».