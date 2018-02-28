В Венесуэле запустили курсы криптовалютной грамотности

Правительство Венесуэлы запустило бесплатный учебный курс по криптовалютам, чтобы научить граждан покупать, продавать и обменивать цифровые валюты. Цель — сделать более популярной нефтяную криптовалюту Petro, которая недавно была выпущена государством, пишет Cointelegraph.
Открытие школы под названием «Granja Laboratorio Petro» в Каракасе состоялось через несколько дней после запуска национальной нефтяной криптовалюты Венесуэлы Petro (PTR) 20 февраля. Преподаватель школы Кармен Сальвадор говорит, что она предлагает «совершенно бесплатное обучение», отметив, что «на любом международном рынке аналогичный курс стоит от $500 до $800».
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«Многие из молодых людей здесь не имеют таких денег, но венесуэльское правительство гарантирует, что все смогут получить образование», — сказал Сальвадор.
Венесуэла запустила свою собственную криптовалюту на основе нефти, чтобы привлечь иностранных инвесторов, минуя экономические санкции, введенные против страны Соединенными Штатами и ЕС.
С момента ICO Petro 20 февраля было собрано порядка $735 млн, согласно твиту президента страны Николаса Мадуро. В сообщении венесуэльского новостного агентства Actualidad говорится, что в первые два дня продаж Petro было привлечено в общей сложности больше $1 млрд.
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