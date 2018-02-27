Николас Мадуро: 127 стран заинтересовались покупкой El Petro

С момента старта продаж венесуэльской цифровой валюты El Petro сертифицированные запросы на ее покупку поступили от клиентов из 127 стран. Об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро, пишет ТАСС.
По словам Мадуро, запросы на покупку криптовалюты в общей сложности поступили более чем от 87,2 тысячи пользователей. 83,7 тысячи из них — это физические лица из Австралии, Германии, Беларуси, Бразилии, Кубы, Испании, США, Франции, Саудовской Аравии и других стран мира. Еще 3,5 тысячи заявок приходятся на предприятия.
«El Petro — это будущее Венесуэлы и мира. [Эта криптовалюта] связана с будущим экономики, производства и финансов в нашем регионе», — заявил Мадуро.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сим-карты украинцев привяжут к паспортным данным: Что изменится8 ч. назад - 5629 28
Гройсман рассказал, как вернуть заробитчан3 ч. назад - 1517 20
Украина показала на выставке вооружений в Абу-Даби нового "дрона-камикадзе"Вчера, 22:00 - 2397 17
В Украине появится еще одно министерство7 ч. назад - 1749 15
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)Вчера, 15:10 - 3644 12
Сим-карты украинцев привяжут к паспортным данным: Что изменится8 ч. назад - 5629 28
Украина показала на выставке вооружений в Абу-Даби нового "дрона-камикадзе"Вчера, 22:00 - 2397 17
Стоимость проезда между Киевом и аэропортом Борисполь взлетела до 100 грн10 ч. назад - 2236 5
Самопровозглашенного создателя биткоина обвинили в мошенничестве на 5 миллиардов долларов7 ч. назад - 2092
Субсидии будут начислять по-новому7 ч. назад - 1825 1
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)Вчера, 15:10 - 3634 12
Microsoft разработала VR-трость для слепыхПозавчера, 15:10 - 318
Испанский стартап представил бумажные одноразовые батареи23.02.2018, 15:10 - 1657 3
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G22.02.2018, 15:10 - 2693
Японская туристическая фирма предложила виртуальные полеты за границу20.02.2018, 15:10 - 1685 1
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Идеи: портфельФондовий ринок
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Рада підтримала в першому читанні законопроект про...Обговорення статей