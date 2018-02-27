Николас Мадуро: 127 стран заинтересовались покупкой El Petro

С момента старта продаж венесуэльской цифровой валюты El Petro сертифицированные запросы на ее покупку поступили от клиентов из 127 стран. Об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро, пишет ТАСС.

По словам Мадуро, запросы на покупку криптовалюты в общей сложности поступили более чем от 87,2 тысячи пользователей. 83,7 тысячи из них — это физические лица из Австралии, Германии, Беларуси, Бразилии, Кубы, Испании, США, Франции, Саудовской Аравии и других стран мира. Еще 3,5 тысячи заявок приходятся на предприятия.

«El Petro — это будущее Венесуэлы и мира. [Эта криптовалюта] связана с будущим экономики, производства и финансов в нашем регионе», — заявил Мадуро.